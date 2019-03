Lorie fait son retour sur scène

Cela fait dix ans que Lorie n'a pas fait de tournée. Mais avec des nouveaux concerts au programme, elle fait son retour sur scène et reprend ses grands tubes. Pour fêter plus de vingt ans de carrière, la chanteuse et comédienne a commencé une nouvelle tournée. Elle se produira notamment à Lille le 19 avril prochain et à Lyon le 9 mai 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.