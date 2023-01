L'Orne, une exception française pour les naissances

Nous n'avions jamais fait aussi peu de bébés dans notre pays. Les naissances sont au plus bas depuis 1946. Pourquoi le département de l'Orne fait exception ? C'est un mystère que les habitants de la petite ville d'Argentan gardent précieusement. Ici, le nombre de naissances est en hausse. On y vit bien et longtemps. Le secret se trouverait-il dans l'alimentation ? Évidement, ce qui est apprécié, c'est d'abord le camembert, mais aussi ce fruit, car comme dit le dicton : "Une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours". Au-delà de la qualité de vie, ce qui compte aussi dans ce département peu peuplé, ce sont les naissances. Le taux de natalité a bondi de 7% en seulement un an. Dans une crèche, il n'y a pas de doute, les naissances progressent. Même sans crèche, la plupart des parents parviennent facilement à se débrouiller. Une vie de famille et des grands espaces, l'autre atout principal de l'Orne. Dans ce département, la densité de population ne dépasse pas les 7 000 habitants par kilomètre carré. TF1 | Reportage M. Stiti, X. Thoby