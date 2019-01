Lorraine : la neige et le froid sont de retour

Comme prévu, la neige et le froid sont de retour en Lorraine depuis la nuit du 27 janvier 2019. Loin de s'en plaindre, les habitants prennent tout de même des précautions. Les routes sont déneigées et les animaux mis à l'abri pour éviter toute maladie. D'après les prévisions météo, toute la région devrait se couvrir de blanc dans les prochains jours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.