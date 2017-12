Los Angeles, un des endroits préférés de Johnny Hallyday

Depuis 2013, Johnny Hallyday vivait à Los Angeles en compagnie de sa famille. La star y menait une vie discrète et paisible. Les voisins respectaient leur besoin de tranquilité. Bruno Galli, cuisinier français, était l'un d'eux. Ce jeudi 7 décembre 2017, il est venue se recueillir devant la maison de son idole. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.