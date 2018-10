Los Angeles : la Warner Bros dévoile une partie de sa collection au public pour ses 95 ans

C'était il y a 95 ans, en 1923, que la Warner Bros est née. C'est dans ce célèbre studio de cinéma que de nombreux super-héros et autres personnages fantastiques ont vu le jour. A l'occasion de son anniversaire, le studio ouvre ses portes au public, à Los Angeles. La Batmobile, les costumes de Wonder Woman et de Superman, les lunettes d'Harry Potter et bien d'autres accessoires ayant servi aux tournages de films sont exposés au plus grand bonheur des visiteurs. On pourra également découvrir les façades qui ont servi de décors aux films depuis les années 50 et qui sont encore utilisées aujourd'hui. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.