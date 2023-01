L'osier, tout un art

C'est l'hiver, pourtant, nous sommes bien en période de moisson en Haute-Marne. Le tracteur de Francis Guelaud arpente un champ de saule qu'il faut couper chaque année pour la récolte de l'osier. Mais avant que le vannier puisse travailler cet osier, plusieurs mois vont s'écouler. C'est ce que les élèves de l'école nationale d'osiériculture et de vannerie sont en train d'apprendre. Tous les saules, bien triés par taille, vont ensuite patienter jusqu'à l'été pour être séchés puis écorcés. Et voilà dans ce grenier, le résultat d'un travail qui mobilisait, jadis, toute la population. De nos jours, Fayl-Billot (Haute-Marne) est toujours la capitale française de la vannerie avec cette école unique qui forme les futurs vanniers, de la récolte de l'osier jusqu'à sa transformation. Ils sont chaque année une vingtaine d'élèves qui apprennent à torturer l'osier pour en faire toute sorte d'objets du quotidien. Mais ce n'est pas évident. Grâce à des gestes précis et répétitifs, l'osier permet toutes les créations si les vanniers n'oublient pas de le mouiller. TF1 | Reportage V. Dietsch, P. Lhermitte, V. Ruckly