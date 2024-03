L'osier, un avenir tout "tressé"

Des brins dorés à presque deux mètres de hauteur. C'est l'une des dernières parcelles d'osiers à être récoltés cet hiver. Une variété de saules cultivée en pleine terre. Sur ces terres humides dans la vallée de l'Indre, le climat est idéal. La richesse de l'osier est ce que l'on fabrique avec. Villaines-les-Rochers est la capitale de la vannerie. Dans une coopérative, se trouvent 40 artisans, et la moitié de la production française. Jean-Marie est vannier depuis 42 ans, un art qu'on ne peut remplacer par une machine. Pour créer un présentoir, il lui faudra au moins trois heures. Ici, on fabrique les paniers et les corbeilles de nos boulangeries, des bracelets, et même des sacs à main. L'osier est une matière de plus en plus à la mode. Une plante tendance, partout, y compris dans vos jardins. Une haie en osier est pratique et économique. Au printemps, les pousses formeront un mur de branches et de feuilles. La demande augmente pour l'osier dans tous ses états, mais la production stagne, faute de nouveaux osiériculteurs. TF1 | Reportage M. Rio, T. Rolnik