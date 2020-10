L'Ossau-Iraty fête les 40 ans de son AOC

Cela fait 40 ans que l'Ossau-Iraty a obtenu son AOC (Appellation d'Origine Contrôlée). Ce fromage, un des produits phares du terroir basco-béarnais, attire les gourmands du pays entier. Sur le marché de l'Espelette (Pyrénées-Atlantiques), les éleveurs viennent eux-mêmes vendre leur production. Selon la durée d'affinage et d'un berger à l'autre, l'Ossau-Iraty n'est jamais le même. En effet, les brebis produisent des goûts différents en fonction de ce qu'elles mangent.