L'Ossuaire de Douaumont à l'heure du confinement

Olivier, sa femme et ses deux enfants sont seuls depuis le début du confinement. Ils ont profité de ce dernier pour nettoyer tout le site en famille. Puisque les agents d'entretien sont en chômage partiel, les enfants doivent aider leur parent. Pour eux, c'est comme une récréation dans un lieu chargé d'histoire. Seul le chant des oiseaux y raisonne pour Pâques, une période où d'habitude les visiteurs affluent. La famille continuera de veiller sur l'Ossuaire de Douaumont en attendant la réouverture.