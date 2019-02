Lot-et-Garonne : une jeune fille lance une cagnotte pour sauver la ferme de ses parents

Dans leur ferme à Madaillan, dans le Lot-et-Garonne, Jöel et Muriel Pécourneau croulent sous les dettes. L'exploitation et la maison risquent d'être saisies si les créanciers ne sont pas remboursés. Pour aider ses parents, Emilie, âgée de seulement quinze ans, a lancé une cagnotte participative en ligne. Bien que le montant est encore loin de l'objectif, les parents sont touchés par le geste. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.