Le loto de Saint-Hilaire dans l'Allier

C'est devenu un rendez-vous pour les habitants de Saint-Hilaire. Pressés et curieux, ils viennent relever chaque matin les cinq numéros du jour. Ils les inscrivent sur un papier ou directement sur le journal, en attendant d'aller les coucher sur leur carton à la maison. L'épicerie, mais aussi la boulangerie, affichent les tirages quotidiens. Un bon moyen pour renforcer le lien social entre les habitants. De son côté, Georges a pris l'habitude de tenir informés certains retraités de la commune des numéros du loto. Une parenthèse souriante, bienvenue pour Madeleine, qui regrette le temps d'avant et ses activités collectives. "Toute une journée toute seule, c'est long", affirme-t-elle. Une fois par jour, c'est en mairie que se déroule le tirage, filmé, pour éviter tout litige. Il n'y a qu'un seul gros lot à gagner, d'une valeur de plus de 100 euros avec des produits locaux. Le mois dernier, c'est Isabelle, une aide à domicile, qui a été la première à remplir tout son carton. Résultat : un panier sacrément garni. Avec plus de 180 cartons vendus ce mois-ci, la ferveur et la convivialité retrouvées autour de ce loto-maison ne doivent rien au hasard.