Loto du patrimoine 2021 : l'église abbatiale Sainte-Marie de Souillac retenue pour l’Occitanie

L'imposante abbatiale Sainte-Marie fait la fierté de Souillac (Lot). Alors, quand les habitants ont appris qu'elle va pouvoir être rénovée, les visages s'illuminent. Avec son association, Serge Mazet a toujours œuvré pour la réhabilitation de l'édifice religieux, "une grande dame qui a près de 1 000 ans". Si d'extérieur, l'église apparaît toute pimpante, à l'intérieur, la rénovation s'impose. Des problèmes d'infiltration d'eau, de l'humidité, des mousses, des fissures... autant de facteurs qui fragilisent l'enceinte et dégradent les coupoles. "Aujourd'hui, grâce à la Fondation Berne, nous allons nous pencher sur les maux de cette abbatiale. Nous allons la restaurer et la transmettre aux générations futures", explique Serge Mazet. Pour une rénovation complète, trois millions d'euros seront nécessaires, dont le tiers sera financé par le Loto du Patrimoine. Mais Souillac voit grand : le cloître et le cœur de ville vont, eux aussi, être réhabilités. Pour soutenir cette sauvegarde, des tickets de loto seront vendus en septembre à l'effigie de l'abbaye.