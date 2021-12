Loto du patrimoine : découvrez la Tour de Parata à Ajaccio, l'un des 100 monuments retenus

La tour génoise de la Parata, édifiée au XVIe siècle par le maître maçon Giacomo Lombardo, symbolise l'entrée dans la baie d'Ajaccio (Corse-du-Sud). Elle fait partie d'un ensemble de 90 tours destinées à défendre les côtes corses. Au fil des siècles, ce site est devenu l'identité des Ajacciens, et permet aux visiteurs de s'imprégner de son histoire. Ce lundi matin, malgré un ciel nuageux, habitants et vacanciers montent au pied de l'édifice et se félicitent le choix de soutenir la rénovation de la tour, grâce à la dotation du Loto du patrimoine. Les 49 000 euros accordés sur un budget total de 600 000, vont permettre une mise en sécurité de la tour, qui au fil des années s'est dégradée. Ce coup de pouce est aussi une reconnaissance nationale du grand site de La Parata. "C'est un vrai coup de pouce et ça témoigne aussi de l'importance de ce patrimoine collectif, qui est quand même emblématique de la Corse. Aujourd'hui on a la charge de le maintenir en l'état", précise Christian Balzano, directeur du syndicat mixte du grand site des Îles Sanguinaires et de la pointe de La Parata. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier