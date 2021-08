Loto du patrimoine : le club d'aviron de Joinville candidat

Depuis 145 ans, des générations de rameurs se sont succédé sur la Marne. Licenciée dans les plus anciens clubs de l'Hexagone, l'aviron de Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), créée en 1876, a vu défiler des milliers d'athlètes. Le club rassemble deux bâtiments. Au total, 4 000 mètres carrés nécessitent d'importants travaux de rénovation. À l'intérieur, les dégâts sont tout aussi importants, à savoir dans les vestiaires des garçons et dans la salle de musculation, où le sol pose problème. Il ne tient plus. Au total, les travaux remontent à près de 450 000 euros. Une somme impossible à financer pour une association à but non lucratif. La mairie de Joinville devrait prendre en charge la moitié, mais les dirigeants du club espèrent être retenus par le Loto du patrimoine pour boucler le budget. C'est une aide indispensable pour permettre à ce monument du sport français d'avoir la possibilité d'écrire un nouveau chapitre de son histoire, devenir centre d'entraînement pour les Jeux de Paris en 2024.