Loto du Patrimoine : le parc des Sources de Vichy bientôt rénové

Avec ses galeries de style art nouveau et ses six hectares de jardin, il a de quoi rendre jaloux les autres sites d'Auvergne-Rhône-Alpes. Le parc des Sources de Vichy est le seul de la région à avoir été retenu par la Mission du Patrimoine, ce qui n'est pas étonnant pour ses habitants. Ce berceau du thermalisme a pourtant besoin de rénovation de toute urgence. Les 700 mètres de galerie se dégradent. Elles doivent être entièrement restaurées. La Fondation du Patrimoine promet donc un chèque entre 300 mille et 500 mille euros, pour un chantier qui représente plusieurs millions d'euros. La ville compte aussi sur cette sélection pour récolter des dons de particuliers et d'entreprises. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre chez les commerçants du centre-ville. L'inscription en juillet dernier de la ville thermale au patrimoine mondial de l’Unesco avait déjà réjoui les habitants et les acteurs économiques. Vichy attire chaque année 400 mille visiteurs. TF1 | Reportage E. Vinzent, P. Delannes