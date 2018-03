Loto du patrimoine : à la rescousse des monuments en danger

Stéphane Bern est nommé chargé de mission identification et sauvegarde du patrimoine en péril par Emmanuel Macron. Il a sorti dans Le Point de ce jeudi 29 mars 2018, la liste des 250 monuments à sauver, à aider en priorité. Mais les petites communes n'en ont pas les moyens, d'autant plus que l'Etat a réduit les subventions. Pour mener à bien sa mission, un loto du patrimoine sera lancé à la rentrée pour permettre la restauration des 2000 monuments en péril. Une idée qui n'est pas nouvelle puisque François Ier et Louis XV l'ont déjà appliqué. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/03/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.