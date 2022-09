Loto : son erreur lui rapporte 193 000 euros !

Et si la chance souriait aux étourdis ? Pour cela, il faudra peut-être laisser vos lunettes à la maison. C'est ce qui est arrivé à un habitué d'un point presse qui joue systématiquement les mêmes numéros. Mais ce jour-là, il se trompe. "C'est ça qui est absolument incroyable. Le Monsieur n'avait pas ses lunettes et il a voulu mettre la date de naissance de sa femme, mais il s'est trompé d'une case", raconte Florence Dehays, responsable point presse à Guipavas (Finistère). L'erreur a certainement été vite pardonnée par madame, car jackpot ! Il remporte plus de 193 000 euros. L'heureux gagnant souhaite rester anonyme. Dans un café à côté, l'anecdote fait sourire et donne même quelques idées aux clients. D'ailleurs, Jean-Yves tente sa chance. Il a coché les cases sans ses lunettes. "Sans les lunettes, ce n'est pas facile", confie-t-il néanmoins avec humour. Mais pour cette grille, c'est raté. La prochaine fois, vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire pour gagner. TF1 | Reportage C. Ebrel, A. Janssens, R. Cann