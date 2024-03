Loto : un succès à en perdre la boule !

Ils sont en ordre de bataille pour vaincre le hasard. Les joueurs de loto sont de plus en plus nombreux. Ils commencent par bien choisir leurs chiffres, en espérant faire un carton. Ce soir-là, à Algrange (Moselle), ils sont plus de 300, les organisateurs doivent s'adapter. Ici, on gagne uniquement des bons d'achat, un remède anti-inflation qui intéresse Sandra : "J'ai quatre enfants, huit petits-enfants, donc quand je gagne, je partage avec tout le monde". Selon les organisateurs de loto, le nombre de manifestations a doublé ces derniers mois. En Lorraine, ce week-end, il y avait près de 40 lotos organisés. Le lendemain, une autre salle, mais même ambiance, et nous y retrouvons certaines têtes connues. Sandra est aussi là, jamais rassasiée. Pour l'Amical des pompiers de Florange (Moselle), proposer un loto est plus facile que d'organiser un bal du 14 juillet. L'association récolte 4 000 euros en quelques heures. Les joueurs que nous avons croisés se fixent en moyenne un budget de 20 euros, une somme qui permet d'occuper l'après-midi ou la soirée. Mais une chose n'a pas de prix, le plaisir de se retrouver entre passionnés. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly