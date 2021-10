Lotos de campagne : la fin des gros lots

Le bruit de la roulette, l'annonce des numéros et les cliquetis des jetons, ce sont les sons du loto, sans oublier bien sûr les cris de joie. Une boîte à outils pour Annie et une machine à café pour Christine. C'est Noël avant l'heure. Les prix ne valent pas plus de 150 euros : c'est la nouvelle règle. Depuis le 1er janvier, les camping-cars et autres gros lots sont terminés. Pas de quoi attrister les joueurs. Une affaire d'amitié à l'image d'Isabelle et Brigitte. Les deux femmes se sont rencontrées, il y a 25 ans, au loto et s'y retrouvent tous les weekends. Elles en sont à leur 1 300e bingo. Et à chaque fois, les deux amies arrivent de bonne heure. Comme elles, 900 passionnés remplissent la salle. Les retardataires se voient refuser l'entrée. La déception est palpable pour Annick et Lucie. Tout est bon pour aller voir la star du jour : l'animateur Franck avec douze ans d'expérience. Il a son fan club au premier rang. Mélissa est venue pour lui, du département voisin. Si la nouvelle loi n'enlève rien à la ferveur des habitués, ici, on réclame tout de même son abrogation.