Lou, une jeune chanteuse au succès fulgurant

À quinze ans, Lou est la coqueluche des jeunes. Non seulement, elle prête sa voix au générique du feuilleton "Demain nous appartient", mais elle chante également les titres de la série animation "Miraculous". Un succès qui vient d'être souligné par un disque de platine. Par ailleurs, elle vient de sortir une nouvelle version de son album "Danser sur tes mots". Toutefois malgré sa notoriété, elle garde la tête sur l'épaule en priorisant ses études. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.