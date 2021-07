Louane, star d’une nouvelle série de TF1 : découvrez le tournage

En plein été, le calme règne dans les rues de Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence). Et pourtant à l'école, pas de vacances pour une équipe de tournage. La chanteuse Louane tourne une toute nouvelle série. Il s'agit d'un polar teinté de surnaturel. Son personnage : une psychologue scolaire. Elle va aider la police à retrouver une petite fille disparue. La chanteuse tient pour la première fois un rôle récurrent dans une fiction. "J'ai jamais vécu un tournage avec un rythme aussi soutenu. Pourtant, j'ai fait des tournages qui n'étaient pas toujours ultra-faciles", confie l'actrice. Durant plus d'un mois de tournage, Louane se plonge dans une intrigue sérieuse. Pour ce nouvel exercice, l'artiste est guidée par son réalisateur Akim Isker. Il confie d'ailleurs son plaisir d'avoir Louane dans l'équipe. Il l'a décrit comme quelqu'un d'extrêmement joyeux et de bonne humeur. Alors, est-ce le début d'une carrière d'actrice à plein temps ? Par ailleurs, la fin du tournage est prévue le 13 août. Il faudra encore patienter quelques mois pour découvrir les six épisodes de la série.