Loudenvielle : les paysages de nouveau enneigés

Près de 30 centimètres de neige sont tombés dans les Hautes-Pyrénées ces dernières heures. A Loudenvielle, les habitants sont ravis de cette vague de froid. Certains vont reprendre les sports d'hiver et d'autres prévoient de déneiger les chaussées. Les éleveurs, quant à eux, devront s'adapter à ces nouvelles conditions climatiques. Météo-France prévoit encore de nouvelles chutes de neige dans les prochains jours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.