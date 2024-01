Louer ses meubles, est-ce avantageux ?

Il dort dedans depuis un an, pourtant, ce lit ne lui appartient pas. Pour acquérir ce lit et matelas d'une valeur totale de 6 000 euros, Jordan a choisi la location avec option d'achat. Un loyer de 85 euros par mois pendant six ans, et à l'issue de cette période, il devra payer 302 euros pour garder le produit et en devenir propriétaire. Louer plutôt qu'acheter, dans ce magasin de literie, la formule séduit déjà 20% des clients. Même les grandes enseignes se lancent aujourd'hui dans la location longue durée. Ici, pas d'option d'achat. Après la location, le canapé doit être restitué au magasin pour être revendu d'occasion ou recyclé. Même s'il est tâché ou abîmé, le client n'a aucune pénalité à payer. Louer un meuble, est-ce pour autant rentable ? Neuf, ce matelas est vendu 1 569 euros. Il coûtera au total 1 688 euros après 60 mois de location. Quant à ce canapé vendu 799 euros, il coûtera 1 300 euros après 48 mois de location. Avant de vous engager, prenez le temps de comparer les prix et demandez toujours un devis. TF1 | Reportage C. Blampain, S. Thizy, B. Gereys