Louer ses vêtements, un nouveau bon plan ?

Son placard et celui de ses deux filles sont bien remplis. À gauche, des vêtements achetés, à droite, et c'est plus surprenant, des articles loués pour une durée déterminée. La famille de quatre personnes a loué au total 20 articles qu'elle peut échanger autant de fois que possible dans cette enseigne, qui teste depuis un mois cette nouvelle formule. L'abonnement le plus bas commence à 19 euros par mois. Marilyne a choisi le maximum, 50 euros par mois. Elle peut récupérer des vêtements dans tout le magasin. Les trois pulls qu'elle sélectionne aujourd'hui lui auraient coûté 50 euros, autant que son abonnement mensuel. C'est une bonne affaire. Pour le moment, les articles rendus sont isolés. L'enseigne réfléchit à leur donner une seconde vie. D'autres marques se lancent dans la location de vêtements. Une boutique en ligne propose des articles neufs et d'occasion pour bébé. Une boxe de cinq articles, par exemple, coûte 27 euros pour une durée de deux à trois mois. Et vous ? Seriez-vous prêts à louer des vêtements ? La location est déjà connue pour les vêtements de luxe. Elle pourrait désormais se généraliser au prêt-à-porter. TF1 | Reportage V. Lamhaut, G. Delobette