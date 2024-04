Louer son électroménager : est-ce vraiment rentable ?

Des prix attractifs et une grande diversité de produits. C'est ce qui fait l'attractivité de la location d'électroménager, un système particulièrement adapté notamment aux résidences étudiantes. Installés dans quatre supermarchés, à Lyon et en région parisienne, les casiers spéciaux prévus à cet effet comptent chaque semaine de nouveau clients. "C'est beaucoup plus économique, et ça permet effectivement de répondre aux problématiques de pouvoir d'achat qu'on a en ce moment où les Français font très attention à ce qu'ils dépensent", explique dans le reportage de TF1, Laurent Rapoport, directeur exécutif de Franprix.