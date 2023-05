Louer une cabine de plage pour quelques jours, c'est possible

C'est une location un peu particulière. À Dieppe (Seine-Maritime), face à la mer, cinq cabines de plage, sur 200 au total, sont disponibles en location pour deux semaines ou un mois. Et pour les locaux, c'est une excellente nouvelle. Sur un mois, cela représente un peu plus de cinq euros par jour. Anne-Sophie habite à quelques kilomètres de là et elle se verrait bien louer l'une de ces cabines. La mise en location est expérimentée cette année par la mairie, qui espère intéresser un autre public. "C'est la possibilité d'être plus attractif en permettant à des touristes de court séjour de bénéficier de cabines de plage", explique Julien Delmache, responsable dispositif saisonnier à la mairie de Dieppe. Au Havre, le principe est aussi testé. Les commerçants du littoral sont ravis et espèrent voir plus de monde dans leurs établissements. En temps normal, il faut plusieurs années pour obtenir une cabine. La location de courte durée devrait permettre d'en profiter plus rapidement. Pour la mairie, pas question de multiplier les cabines sur la plage. Cette année, douze sont en location, et cela ne changera pas à l'avenir. Si cela fonctionne, les deux mairies envisagent de pérenniser la mise en location. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Vulliez, L. Delabrière