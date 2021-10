L'ouest de la France face au vent : la Bretagne resserre les amarres

Le vent d’ouest souffle déjà sur le port du Conquet (Finistère) ce mercredi matin. Des rafales à 110 km/h sont attendues dans la soirée. Alors ici, les plaisanciers viennent inspecter leurs amarres. Jean-Yves, lui, préfère assurer le coup. "En cas de pépin, il vaut mieux qu’on ait un doublon", affirme-t-il. Un peu plus loin, les pêcheurs sont restés à quai en attendant la marée et une meilleure météo. À marée haute, en fin de journée, les vagues s’annoncent importantes. Ces vacanciers en route pour l’île d’Ouessant se préparent à en prendre plein la vue ce soir. "Peut-être que ce sera sympa de voir l’île avec les éléments déchaînés" ; "La tempête ne nous fait pas peur. On va affronter le vent et tout ce qui s’en suit", lancent-ils avec enthousiasme. Pour éviter la forte houle de ce soir, la compagnie maritime a décidé d’avancer les horaires de bateaux. Le retour à la normale est prévu pour vendredi prochain.