Louis de Funès, le rire indémodable

Sur le marché de Saint-Tropez, on peut apercevoir le "faux gendarme". Patrick improvise des situations, dans l'esprit de son maître, Louis de Funès. Et rien ne l'arrête. "Je faisais mes imitations avec mon petit micro, et le gendarme a fonctionné tellement bien. Si je vais à Saint-Tropez, c'est tellement culte que je vais faire ringard. Louis de Funès c'est tellement un génie", raconte Patrick Chagnaud, comédien imitateur. Avec Brigitte Bardot, ils ont fait la gloire de Saint-Tropez. Six films des gendarmes ont été réalisés entre 1964 et 1982. A 40 km plus loin, allons au musée Louis de Funès à Saint-Raphaël. Ouvert il y a quatre ans, il accueille chaque année 80 000 personnes. Là-dedans, chacun sa réplique préférée. Et il suffit de regarder les différentes affiches pour sourire ou rire. Certains visiteurs ne se gênent pas : rire encore avec Yves Montand et Louis de Funès dans la folie des grandeurs et des dialogues restés cultes. Et que penser de la machine du film "L'aile ou la cuisse" de Claude Zidi, le summum de la malbouffe, prêt à consommer en quelques secondes ? Pour les plus jeunes, une bande dessinée retrace toute sa carrière. TF1 | Reportage J. Chubilleau, S. Hernandez