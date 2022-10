Louis de Funès, le roi des comiques dans mon village

Aloïs connaît par cœur tous les films de Louis de Funès. C'est en 1975 que l'inimitable Rabbi Jacob s'installe ici définitivement : "il aimait cultiver ses roses, aller au jardin, c'était vraiment son havre de paix et c'est là qu'il se sentait le mieux". Loin de ses célèbres mimiques, Louis de Funès est très croyant. Il assiste souvent à la messe dans l'église du bourg et finance notamment l'achat de l'orgue. Clin d’œil peut-être à Stanislas Lefort dans "La grande vadrouille". "Quand il venait ici, c'était vraiment pour se ressourcer (...) Au Cellier, c'était un tout autre homme qu'on peut voir au cinéma. Louis de Funès repose avec sa femme à quelques mètres de leur château. Claude veille à l'entretien de la tombe. La popularité de l'artiste est toujours aussi grande. Et parfois, quelques découvertes sont toujours surprenantes. TF1 | Reportage N. Hesse, S. Guerche