Louis le taxi, 9 millions de km au compteur

Bonifacio, c'est la haute ville et les falaises de calcaire blanc. Mais pour les voyageurs et les Bonifaciens, c'est aussi monsieur Louis. Avec plus de neuf millions de kilomètres au compteur et ses 92 printemps, il est le plus vieux taxi de l'île. Et sur la Marine où il est né, ou sur les remparts, tout le monde le connaît. Notre star a conduit dans ses ruelles étroites des vedettes comme Johnny Hallyday, Sean Connery, le prince de Monaco... la liste est longue. Il n'est pas facile de circuler, mais il faut avoir l'œil. Mais dans la vieille ville, il y a un lieu qui l'a rendu célèbre en seulement quelques jours. Il y a été maire par intérim dans une bagarre électorale. Mais la politique n'est pas vraiment sa marotte à Louis. Sa vie, c'est de rouler, et encore aujourd'hui, il passe tous les jours à la station. C'est sa seconde maison, car ici, ses collègues ont un air de famille. Entre deux courses, Louis a ses rituels, le café, le tiercé, et un passage sur le quai, qui le connaît bien. Louis, le fils de pêcheur. La pause-déjeuner, c'est avec Philomène, sa moitié depuis 64 ans. Elle aussi, était taxi avec son mari. Maintenant, son plaisir, c'est de cuisiner des plats bonifaciens. Le repas en famille est terminé, mais pas de sieste pour Louis. Direction les plages de Piantarella et une place mythique de taxi devant l'embarcadère de l'île de Cavallo. Cet été, si vous passez le long des falaises et sur le quai de Bonifacio, n'oubliez pas de saluer Louis le taxi. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier