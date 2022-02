Louisa, 21 ans, fleuriste en herbe

Ce matin-là, Louisa Laffra a envie de couleur pour oublier la grisaille hivernale. Pour composer un bouquet campagnard, elle a besoin de camomille, de rose, de giroflée et de renoncule. Le plaisir de la fleuriste, c'est de travailler la couleur et la texture des fleurs. Selon elle, "c'est bien d'un peu mélanger pour que ça soit plus sympa". A 21 ans, Louisa Laffra a déjà tout de la fleuriste professionnelle. Et pourtant, elle est encore apprentie. La patronne de "L'Atelier de Caty", Caty Gery, est fière de sa recrue. En novembre dernier, Louisa a décroché le titre de Meilleurs apprentis de France. "Sa professeure à l'école l'a beaucoup aidé. Nous, on a été là pour la soutenir et la pousser dans ce concours", a-t-elle affirmé. Un an à ne penser qu'à ça, avec le soutien de la famille. "On était derrière elle. On est super fière", explique sa mère. Après avoir eu son CAP, Louisa prépare à présent un brevet technique des métiers. Elle a découvert une véritable passion. Son deuxième prénom, c'est fleur. TF1 | Reportage P. Michel, P. Mislanghe