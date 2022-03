Lourdes mobilisée pour l’Ukraine

Une église a été bâtie par les pèlerins ukrainiens, nombreux dans la ville de Lourdes. Chaque jour, le père Romaniuk partage ses messes sur Internet, une façon d’être uni avec les fidèles. Le prêtre ukrainien se rend ensuite dans la grotte pour appeler à la paix. Un message attendu et partagé dans la cité mariale. "Je suis très sensible à cette situation, notamment pour les enfants et pour les bébés", confie un fidèle. À Lourdes, tout le monde se mobilise. Dans la deuxième ville hôtelière de l'Hexagone, les capacités d'accueil sont importantes. Un gérant d’hôtel propose d’héberger 50 Ukrainiens. À quelques kilomètres, un deuxième camion pour l’Ukraine s’apprête à partir. La remorque déborde de vêtements, de couvertures et de matériel médical. Depuis deux semaines, les dons des Lourdais affluent. "Le chargement est parti, il y en a d’autres qui arrivent. C’est comme cela toute la journée", affirme une conseillère déléguée. La ville cherche désormais des nouveaux transporteurs pour tout acheminer. TF1 | Reportage M. Chaize, M.Larradet