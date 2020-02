"L'Outil en Main" initie les jeunes au métier de l'artisanat

L'association "L'Outil en Main" a vu le jour à Villeneuve-d'Ascq (Nord), il y a 25 ans. Elle a pour objectif de faire découvrir aux jeunes de neuf à quatorze ans le métier de l'artisanat, appuyé par un professionnel. Plomberie, menuiserie, couture ou encore pâtisserie, "L'Outil en Main" est une initiation à 150 métiers différents et 200 antennes partout dans le territoire. Dans l'Hexagone, 3 200 enfants s'inscrivent à ce programme chaque année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.