L'ouverture de la chasse en Corse

Dès le lever du soleil dans le maquis, on entend des voix pour rabattre les sangliers. Depuis six mois, les 17 000 chasseurs de la Corse attendaient l'ouverture. Tout commence de nuit, dès cinq heures du matin, avec le passage des consignes de sécurité. Après 20 minutes de 4X4, Lucien, le chef de la battue, donne les ordres et place les rabatteurs. Personne ne doit quitter son poste. Les sangliers passeront, mais l'essentiel, c'est la transmission. Freddy, le doyen de la battue, attend toujours depuis son jeune âge cette ouverture avec fébrilité. Sous les arbres, Lucien a lâché les chiens. Rapidement, la battue s'accélère. Au total, cinq sangliers ont été tués. Alors, pour fêter cette ouverture, les chasseurs ont traversé le village de Bastelica aux bruits des klaxons et se sont retrouvés autour de la table. "On est entre amis, on s'amuse. C'est toujours comme ça, c'est la tradition", lance l'un d'entre eux. Au programme : des champs, de la convivialité et du partage. La chasse aux sangliers se terminera fin janvier.