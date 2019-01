Le Louvre, un des musées les plus emblématiques au monde

Les visiteurs viennent des quatre coins du monde pour admirer les œuvres mais aussi le musée du Louvre lui-même. Un jour comme ce 3 janvier 2019, le lieu s'attend à en accueillir jusqu'à 35 000. En 2018, ils étaient dix millions à se rendre dans la grande pyramide de verre. Mais jusqu'ici, nous sommes les plus nombreux. Pour cette année 2019, la pièce maîtresse reste la Joconde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/01/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.