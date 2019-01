Louxor, sur les traces d'un passé prestigieux

La présence des montgolfières au-dessus de la vallée des rois est la preuve que le tourisme en Egypte a repris. En hiver, les touristes chinois et français sont les plus nombreux. Louxor, qui était jadis Thèbes, renferme tous les secrets d'un passé glorieux. Découvrez en images les lieux historiques qui font la fierté des Égyptiens. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/01/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.