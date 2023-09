L'Ovalie dans la peau

Haka et tatouages, deux symboles indissociables du rugby dans le Pacifique. Le haka est comme une forme de motivation pour les joueurs. L'énergie des ancêtres invoquée pour se surpasser sur le terrain. Le rugby club du Mont-Dore est la seule équipe à faire un haka en Nouvelle-Calédonie. Une tradition qu'il perpétue depuis des décennies. A chaque fois, l'intimidation de l'équipe adverse est garantie. Dans les îles du Pacifique, le rugby est bien plus qu'un sport, c'est toute une culture, une identité. En Nouvelle-Zélande, les joueurs aborigènes portent fièrement des symboles traditionnels, Manutahi a choisi de raconter sur son corps l'histoire de sa tribu de l'île du Nord. Des lignes entrelacées uniques qui ont toujours un lien avec la famille. Si les tatouages ont une signification particulière pour les joueurs du Pacifique, comme pour certains All Blacks, la tendance s'est très largement propagée dans le monde du rugby. L'Hexagone ne fait pas exception. De l'équipe nationale aux clubs régionaux, ils succombent tous. TF1 | Reportage M. Guénégan, J. Cressens, S. Caffin