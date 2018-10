Lozère : la circulation est devenue difficile à cause de la neige

En Lozère, les habitants sont habitués à la neige. Mais dans la matinée du 29 octobre 2018, ils ont été surpris par les flocons blancs qui les ont pris de court. Sur la route, les automobilistes ne peuvent pas rouler à plus de 40 km/h même avec des chaînes et des pneus neige. Et les barrages de la gendarmerie ne laissent passer que les voitures équipées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.