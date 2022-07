Luberon authentique : le savoir-faire unique du lustrier

C'est un savoir-faire exceptionnel au sein de l'un des ateliers les plus grandioses de l'Hexagone. Dans l'ambiance ocre d'une ancienne carrière, on voit partout des lustres à rafraîchir, réparer ou rééditer. Autant de chefs-d’œuvre exposés sur place mais aussi des compétences rares rassemblées dans l'entreprise familiale de Régis Mathieu. Ce sont des chefs-d’œuvre de l'époque Marie-Antoinette qu'il faut remettre en valeur, dorure et patine. Guerric, lui, s'est passionné pour le bronze après avoir été, lui-même, tailleur de pierre. "Il y a toute une histoire autour et ça j'aime bien", confie-t-il. Les suspensions à restaurer arrivent de partout du pays. Certaines pièces sont plus modernes. D'autres, par contre, demandent plus de 200 heures de travail. Jusqu'au bout, l'assemblage demande maîtrise et patience, avec au final la satisfaction de travailler sur des pièces grandioses. De quoi faire la fierté des artisans et compagnons de l'une des plus grandes lustreries au monde. TF1 | Reportage E. Boucher, E. Coppo