Luberon authentique : le village perché d'Oppède-le-Vieux

Aux premières heures du matin, le village d'Oppède-le-Vieux se réveille à peine. C'est le moment idéal pour profiter encore d'un peu de fraîcheur au cœur d'un site authentique. Pour les quelques villageois, habiter ici est une chance. Un village unique, il est le seul construit sur les flancs du massif à être déperché. Les habitants ont voulu se rapprocher de leurs champs. " À partir de 1912, tout ce qui est administratif s'est déplacé, c'est-à-dire la mairie, la commune, l'école des filles et celle des garçons. C'est ça le déperchement de notre village", explique Maryline. Le rituel est quotidien. Les habitués se retrouvent chez Céline, sur la place principale. "On est une bonne trentaine à vivre sur le site même du village. Tout le monde se connaît et on passe un bon moment", lance-t-elle. L'occasion aussi de partager ses souvenirs. Une vie rêvée dans un village préservé. Pour leur part, Olivia et Denis sont les seuls artisans d'Oppède. Il façonne des plats en terre cuite, pendant qu'elle sculpte des animaux de la région. Toute la magie d'un village qui surplombe la vallée du Calavon. TF1 | Reportage E. Boucher, E. Coppo