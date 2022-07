Luberon authentique, les artisans de la nature

La richesse du Luberon se niche dans ces nombreux villages perchés, mais aussi bien plus en contrebas, dans la splendeur d'une nature préservée. Des champs à perte de vue et des espaces plus sauvages, un terrain qu'Olivia Désir connaît par cœur. Dans son jardin, Ghislaine Malcles récolte l'emblème de la Provence : la plante des lavandières. Elle prépare ensuite l'extraction des huiles à l'ancienne. Elle est l'une des dernières à utiliser de petits alambics, une tradition familiale : "Ma grand-mère avait l'habitude de ramasser des plantes médicinales pour se soigner, faire des tisanes, et elle séchait les plantes dans son grenier. J'adorais l'accompagner et faire des cueillettes avec elle. Aujourd'hui, j'en ai fait mon métier. Cette passion, c'est la passion des plantes." Ce même enthousiasme se retrouve aussi chez Elsa Lenthal. Elle anime des ateliers de confection de fuseaux de lavande. On enferme les fleurs dans les tiges, une technique faite de patience et de minutie. Un artisanat ancestral de plus issu des splendides paysages du Luberon. TF1 | Reportage E. Boucher, E. Coppo