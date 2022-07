Luberon authentique : les fruits confits d’Apt

C'est l'une des petites merveilles gastronomiques de la région issues d'un savoir-faire ancestral. Ce sont des gestes 1 000 fois répétées et une tradition bien gardées là-bas, chez Sylvie Rastouil, Peggy Hess, et Denis Rastouil. Tous les trois ont en commun le même amour du métier de confiseur. Le fruit est cultivé dans les splendides paysages alentour. Ce sont autant de petites pépites sélectionnées avec attention, toute la richesse arboricole du Luberon. La magie du sucre va opérer, Denis est à la manœuvre. C'est du sucre encore et encore, et sous toutes ses formes. Ils ont beaucoup de maitrises et de patience mais aussi une énorme fierté. La technique n'a pas varié depuis le Moyen Âge. Les abricots, tout comme les melons, les cerises, et autres oranges, sont ensuite égouttés pendant au moins 24 heures avant l'étape finale du glaçage. Il ne reste plus ensuite qu'à les cuisiner entre voisines. TF1 | Reportage E. Boucher, N. Benisti