Lubrizol : les résultats d'analyses agricoles encore en attente

Des analyses agricoles ont été faites après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Si les résultats étaient attendus plus tôt, ceux-ci ne seraient dévoilés que le 14 octobre 2019. Une situation qui exaspère les agriculteurs de la région, car cela implique des pertes considérables. Et bien que Lubrizol a promis de les compenser, c'est un sentiment désagréable qui reste pour ceux qui doivent jeter leur lait ou détruire leur culture. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.