Lucéram, le merveilleux village des crèches

Posées sur les rebords des fenêtres ou sur les pas de portes, il y en a dans tout le village, toutes différentes. Des plus petites de quelques centimètres aux plus grandes, à taille humaine, en tout plus de 500 crèches sont à découvrir à Lucéram. Une chasse aux trésors pour des visiteurs ravis de se plonger dans l'ambiance de Noël. "C'est quand même une merveille. L'imagination est au pouvoir et que dire si ce n'est bravo !", tel est l'émerveillement des visiteurs. Ce monde merveilleux, on le doit aux habitants qui chaque année au mois de décembre, décorent leur village en faisant preuve de beaucoup d'imaginations et de créativité. Ils sont d'ailleurs ravis que leurs créations suscitent autant d'engouement. Les crèches les plus fragiles sont exposées à l'abri, comme cette ville de Bethléem fabriquée par des paquets de biscuits. Le résultat force l'admiration. Et évidemment, impossible de passer à côté de la crèche provençale traditionnelle et de ses santons en terre cuite qui raconte la vie d'autrefois à la campagne. Difficile de trouver plus beau décor pour faire vivre la tradition des crèches de Noël. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard, D. Guido