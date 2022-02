L’Ukraine attaquée : en direct depuis kiev

Nous avons entendu la dernière explosion, il y a environ deux heures. Il y en a eu au moins cinq autres, entre cinq et six heures du matin, juste après l'allocution de Vladimir Poutine. Pour l'instant, il semble que cela touche surtout les alentours et non pas le centre-ville de Kiev. Mais la situation se tend d'heure en heure. Il y a une demi-heure, pour la première fois, nous avons vu des avions de chasse passer à basse altitude au-dessus de la ville. Les habitants véhiculés essayent d'éviter les ponts par peur qu'ils ne se fassent bombarder. Et puis, certains ont déjà rejoints les stations de métro, car ces dernières sont des abris anti-bombardement. TF1 | Duplex M. GUIHEUX