L'Ukraine au cinquième jour de guerre

La ville de Kharkiv, a été la cible de bombardements nourris dans la nuit de dimanche. Les troupes russes avancent vers la capitale. À Kiev, un convoi ukrainien, cette fois-ci, sort de la ville. Objectif numéro un : protéger Kiev. Dans la banlieue, la résistance s’organise. À Vassylkiv, des hommes de tout le pays viennent en renfort. Dans le Sud, les milices séparatistes pro-russes affirment dominer l’adversaire. À Donetsk, les forces ukrainiennes paraissent en difficulté. L’Ukraine est toujours prise en étau du Nord au Sud via l’Est. Ce lundi matin, l’armée russe affirme dominer l’espace aérien de l’ensemble du pays. Le président ukrainien, lui, appelle les soldats russes à se rendre. Volodymyr Zelensky demande en urgence l’intégration de l’Ukraine à l’Union européenne. À la frontière avec la Biélorussie, les pourparlers ont débuté en fin de matinée entre ministres russes et ukrainiens. La Russie affirme vouloir trouver un accord, l’Ukraine réclame un cessez-le-feu. En cinq jours, cette guerre a déjà fait de nombreuses victimes civiles. L’ONU évoque une centaine de morts et 300 blessés, tout en précisant que le bilan réel est nécessairement beaucoup plus élevé. TF1 | Reportage F. Agnès, D. Xainte