L’Ukraine commande 130 locomotives à Alstom, une aubaine pour le site de Belfort

L'Hexagone et l'Ukraine ont signé un accord d'envergure. Il concerne le groupe Alstom qui devrait fabriquer 130 locomotives électriques. Une aussi bonne nouvelle mérite la Une des journaux. Ce bol d'air réjouit également tous les Belfortains. "C'est une bonne nouvelle. On a des commandes alors que ce n'était pas prévu", lance un passant. "Je suis content pour les salariés et pour Belfort", ajoute un autre. Pour les commerçants aussi, cette annonce ouvre des perspectives plus réjouissantes car l'heure était plutôt à la morosité. "Nous sommes ravis de ce contrat. Ça devrait ramener un regain d'activité pour la ville", se réjouit l'un d'entre eux. A noter qu'en 2016, on parlait de la fermeture du site. Les TGV commandés par la SNCF avaient repoussé l'échéance, mais depuis quelques mois, l'inquiétude renaissait. Le plan de charge n'était plus suffisant mais aujourd'hui, la donne a changé. La dernière usine française de locomotive a encore des atouts à faire valoir. Reste à attendre la signature définitive, à lancer la conception puis à démarrer la fabrication à proprement parler.