Lula victorieux, le Brésil divisé

"Lula, je t'aime", crie un jeune homme, et il n'est visiblement pas le seul à Sao Paulo. "On espère désormais un meilleur avenir pour notre pays" ; "Je suis très contente, ça n'a pas été facile de gagner. C'est une victoire pour la démocratie brésilienne", lancent certains. Lula remporte 50,9 % des suffrages, 60 millions de voix, soit deux de plus que son adversaire, Jair Bolsonaro, qui paie ses choix politiques. "J'espère qu'une partie de la population sortira de l'extrême pauvreté", témoigne un passant. "Notre tâche la plus essentielle, sera de faire en sorte que chaque enfant, chaque femme, chaque adolescent, chaque homme, puisse prendre un petit-déjeuner, un déjeuner et un dîner, tous les jours", a déclaré le nouveau président brésilien. À l'arrivée, une énorme fête à la hauteur des espoirs que ces Brésiliens placent en lui. TF1 | Reportage F. Litzler, R. Reverdy