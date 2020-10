L’un des plus beaux orgues de France résonne à nouveau dans la Marne

Cela fait presque 30 ans qu'ils attendaient ce moment. Depuis cet été, les paroissiens et les amoureux de la basilique Notre-Dame de l'Epine, en Champagne, sont enfin comblés. Ils ont en effet le même orgue qu'en 1550, à son installation. Ils retrouvent avec émotion son aspect d'antan. Avec ses tours de 50 mètres plantées presque au milieu des champs, la basilique de l'Epine était déjà un joyau d'architecture gothique très visité. Elle est d'ailleurs classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec son orgue Renaissance, l'édifice retrouve aussi une véritable curiosité musicale. Il a fallu presque deux ans pour le rénover intégralement, avec la même précision qu'à l'origine, dès le choix des matériaux. Les facteurs d'orgue ont respecté le mélange des influences flamandes et italiennes qui a apporté une richesse musicale nouvelle en Europe. Les boiseries du grand orgue ont, elles aussi, été restaurées à l'aide de technique ancienne d'enluminure. Sous ce décor chargé d'histoires, les musiciens-organistes sont émus de la redécouverte d'un tel instrument. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/10/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.