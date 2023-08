Accident de manège : nouveau drame au Luna Park du Cap d'Agde

Il travaillait sur ce manège. Mardi soir, vers 1h15, avant la fermeture, un jeune forain installe des protections sur des nacelles quand il est percuté par un grand bras mécanique. Le choc est violent. Victime d'un traumatisme crânien, il est héliporté à l’hôpital. Plus loin, quelques fleurs rappellent qu'un adolescent de 17 ans est mort dans ce même parc d'attraction le 6 août dernier. Une jeune femme de 19 ans avait également été blessée. L'accident de cette nuit est le deuxième en moins d'un mois dans ce Luna Park. "On voulait y aller avec nos enfants. Du coup, on n'ira pas", déclare une mère de famille. Selon nos informations, il s'agirait d'une erreur humaine. Le jeune forain ne serait pas passé de l'autre côté des garde-corps et il aurait pensé pouvoir passer avant que la deuxième nacelle ne redescende. Ce mercredi matin, les policiers sont sur place pour les premières constatations. La victime, plongée dans le coma à l’hôpital, est toujours entre la vie et la mort. TF1 | Reportage A. Erhel, J. V. Molinier